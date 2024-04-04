Близкая подруга Лолиты рассказала о грустных глазах артистки после «отмены»

Певица Анита Цой рассказала, что Лолита сильно переживает из-за «отмены»

Российская певица Лолита Милявская сильна переживает из-за «отмены», которая случилась после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом MK.RU рассказала певица Анита Цой, которая является близкой подругой артистки.

Цой отметила, что Милявская старается не подавать виду, что переживает. «Временами ее эмоциональный фон бывает на пределе. Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация ее здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли!» — рассказала исполнительница.

Она выразила мнение, что для Лолиты сцена — то же, что и «вода для цветка». Цой уточнила, что ее подруга не выступала уже четыре месяца, и это первый подобный перерыв в карьере артистки. «Поверьте, она понесла серьезные финансовые потери. А теперь, не зная, когда сможет вернуться к заработкам, переживает за дочь и 80-летнюю маму. Лола – единственный кормилец в семье», — добавила Цой.

Ранее Лолита Милявская рассказала о последствиях отмены ее концертов в России. По словам артистки, она уже два с половиной месяца не платит зарплату своей команде.