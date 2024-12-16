Евросоюз ввел санкции против Тины Канделаки

Совет ЕС ввел санкции против Канделаки за «гибридные действия РФ»

Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против журналистки и медиаменеджера Тины Канделаки и других физических лиц и компаний. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Совета ЕС, Канделаки и другие лица, попавшие в санкционный список, вовлечены в политику российского правительства, подрывающую фундаментальные ценности ЕС через «гибридные действия».

Ограничения также коснулись политолога Тимофея Бордачева, певицы Ларисы Долиной, других физических лиц, а также ряда российских компаний, в том числе информационного агентства «Африканская инициатива».

16 декабря Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России. ЕС, в частности, ввел экспортные ограничения против Китая, Индии, ОАЭ и Ирана за поставки Москве товаров двойного назначения. Кроме того, пакет санкций подразумевает, что на территории Евросоюза будет запрещено признавать и приводить в исполнение те решения российских судов, которые не позволяют начать или продолжить разбирательство вне юрисдикции России.