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15:52, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Евросоюз ввел санкции против Тины Канделаки

Совет ЕС ввел санкции против Канделаки за «гибридные действия РФ»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против журналистки и медиаменеджера Тины Канделаки и других физических лиц и компаний. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Совета ЕС, Канделаки и другие лица, попавшие в санкционный список, вовлечены в политику российского правительства, подрывающую фундаментальные ценности ЕС через «гибридные действия».

Ограничения также коснулись политолога Тимофея Бордачева, певицы Ларисы Долиной, других физических лиц, а также ряда российских компаний, в том числе информационного агентства «Африканская инициатива».

16 декабря Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России. ЕС, в частности, ввел экспортные ограничения против Китая, Индии, ОАЭ и Ирана за поставки Москве товаров двойного назначения. Кроме того, пакет санкций подразумевает, что на территории Евросоюза будет запрещено признавать и приводить в исполнение те решения российских судов, которые не позволяют начать или продолжить разбирательство вне юрисдикции России.

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