Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций

Под санкции в рамках 15-го пакета ЕС попали 54 человека и 30 организаций

Евросоюз (ЕС) принял 15-й пакет санкций, включив в него 54 физических и 30 юридических лиц из РФ, Китая и КНДР, а также 52 судна, которые Брюссель называет российским «теневым флотом». Соответствующая информация опубликована на сайте Совета ЕС.

Попадание под антироссийские санкции танкеров, которые принадлежат скрывающим бенефициаров владельцам или структурам, участвующим в торговле нефтью, подпадающей под ценовой потолок стран Запада (следование ему запрещено компаниям в РФ), ранее анонсировали СМИ.

ЕС также ввел экспортные ограничения против 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за поставки РФ товаров двойного назначения.

Помимо этого новые ограничения предусматривают запрет признания или приведение в исполнение в ЕС решений российских судов, не позволяющих начать или продолжить судебное разбирательство вне юрисдикции РФ. В решении отмечается, что это зачастую приводит к непропорционально высоким штрафам для европейских компаний, поэтому их решили «лучше защитить от судебных разбирательств с российскими коллегами».