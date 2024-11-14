В ЕС задумали ввести санкции против перевозящих российскую нефть танкеров

Bloomberg: в ЕС готовят санкции против танкеров с нефтью из России

Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении танкеров с нефтью из РФ, называемых на Западе российским теневым флотом. По данным Bloomberg, согласовать ограничения планируется до конца 2024 года.

Как отмечают источники агентства, задуманные ЕС ограничения будут предусматривать меры в отношении физических лиц, задействованных в торговле углеводородами.

В 2023 году отмечалось, что танкеры, о которых идет речь, перевозят около 45 процентов российской нефти, а одну из ключевых ролей в транспортировке сырья из РФ играет Греция, на судна которой на тот момент приходилась почти половина указанного объема.

Как писал Forbes, не существует точного определения понятия «теневой флот», а также исчерпывающего перечня признаков, по которым то или иное судно можно к нему отнести, — Еврокомиссия называет таковыми старые суда, которые принадлежат скрывающим бенефициаров владельцам или структурам, участвующим в торговле подпадающей под санкции нефтью. В данном случае речь идет о ценовом потолке в 60 долларов за баррель для перевозимой морским путем российской нефти, установленном странами Запада в конце 2022 года вместе с эмбарго на импорт в эти государства.