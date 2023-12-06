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10:30, 6 декабря 2023Экономика

Раскрыта роль теневого флота в перевозках российской нефти

Bloomberg: теневой флот перевез около 45 процентов нефти с начала 2023 года

Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters

С начала 2023 года танкеры теневого флота перевезли в общей сложности около 45 процентов российской нефти. При этом одну из ключевых ролей в транспортировке сырья из РФ играет Греция, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

С января греческие суда перевезли суммарно 20 процентов всех поставок нефти из России и почти треть от экспорта сырья флагманского сорта Urals. По этому показателю Греция опередила все остальные страны, участвующие в перевозках российской нефти. В теневом флоте участвуют десятки трейдеров и судоходных компаний, которых трудно отследить.

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Несмотря на все попытки предотвратить расширение подпольной судоходной деятельности, подобная схема обхода санкций продолжает активно применяться в международных водах вблизи Лаконского залива. У властей Греции нет рычагов давления на владельцев подобных судов, так как перевалка грузов происходит в шести милях от ее береговой линии. На этом фоне владельцы внутреннего и теневого флота в совокупности перевезли более 70 процентов российских нефтяных грузов по итогам первых девяти месяцев 2023 года, пришли к выводу эксперты.

При этом владельцы судов теневого флота зачастую используют флаги других стран для обхода санкций в отношении российской нефти. Чтобы искоренить подобную практику, в начале декабря западные страны во главе с США усилили давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, под флагами которых подставные компании перевозят российские энергоресурсы в обход санкций. По оценке Lloyd's List Intelligence, почти 40 процентов из 535 танкеров «теневого флота», задействованных в перевозке, принадлежат компаниям, зарегистрированным на Маршалловых островах.

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