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16:21, 4 декабря 2023Экономика

США начали готовить новый удар по российской нефти

Reuters: США начали давить на страны, под флагами которых везут российскую нефть

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Страны Запада во главе с США усилили давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму в рамках нового удара по российской нефти. Нефтяные компании часто используют танкеры, ходящие под флагами этих стран, для поставок сырья по цене выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. По данным источника Reuters, власти государств получили предложение от авторов санкций мешать такой практике.

Аналитики указывали, что все три страны лояльно относятся к «смене флага», что позволяет подставным компаниям, созданным для поставок нефти из России, обходить санкции. По оценке Lloyd's List Intelligence, почти 40 процентов из 535 танкеров «теневого флота», задействованных в перевозке, принадлежат компаниям, зарегистрированным на Маршалловых островах.

При этом, отмечает агентство, письма не содержат угроз в отношении непосредственно самих стран. Однако в них указано, что такие суда-перебежчики не имеют западных страховок и других услуг, а потому контакты с ними несут определенные риски.

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Источник, знакомый с обстоятельствами предложения, отметил, что Панама традиционно исполняет просьбы США помешать незаконной деятельности. Что касается Либерии и Маршалловых островов, то от них требуется предупреждать участников торговли о том, что их флаг не должен использоваться для противозаконной деятельности.

Западные страны установили потолок цен на морские поставки российской нефти почти год назад, однако до последнего времени они не предпринимали каких-либо усилий для наказания нарушителей. Тем не менее с середины ноября США активизировали процесс. За это время в черный список попали шесть танкеров, ходивших под флагом Либерии, а три крупные греческие судовладельческие компании отказались от перевозок российской нефти.

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      Платон Щукин
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