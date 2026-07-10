В Кремле ответили на вопрос о давлении США на Украину

Песков переадресовал в Белый дом вопрос о готовности США оказывать давление на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о готовности США оказывать давление на Украину, чтобы удары по российской инфраструктуре прекратились. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот вопрос нужно вам адресовать Белому дому, готова ли американская сторона оказать давление на киевский режим», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

8 июля президент США Дональд Трамп одобрил удары Украины по российским объектам энергетики. Он назвал это эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта».

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США рассматривают возможность помочь Украине наносить удары вглубь России, «чтобы Москва видела, как сложно защищать свое воздушное пространство».