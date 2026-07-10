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12:49, 10 июля 2026Из жизни

Сгоревший в собственном доме мужчина оказался жертвой серийного убийцы

В США серийный убийца выстрелил в отца бывшей партнерши и поджег дом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Elías Valverde II / The Dallas Morning News via Getty Images

В США мужчина, сгоревший после пожара в доме, оказался жертвой серийного убийцы. Об этом сообщает People.

В ноябре 2020 года Эмбер Картер вместе с сыном жила в Салине в доме отца — 60-летнего Блэра Картера. У Эмбер были напряженные отношения с бывшим партнером и отцом ребенка, 31-летним Джереми Харрисом. В то время он освободился из тюрьмы, где отсидел срок за домашнее насилие. Он поругался с Эмбер по телефону в Хэллоуин и пытался выведать ее адрес.

Утром в день пожара Эмбер приготовила отцу завтрак и ушла из дома с сыном. Вернувшись, она увидела пожарные автомобили. Полицейские сообщили ей, что произошел пожар, и внутри остался человек. Женщина считала, что именно огонь погубил отца, но позже судмедэксперты нашли в теле пулю. Как выяснилось позже, Харрис сумел выяснить адрес Эмбер, пришел туда, выстрелил в ее отца, а затем поджег дом. После баллистической экспертизы полицейские связали Харриса еще с тремя смертельными нападениями в Далласе.

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Власти арестовали Харриса в тот же день после того, как свидетель передал полиции видео, на котором вооруженный мужчина в черном выбегает из горящего дома и садится в черный Chevrolet Tahoe. В 2023 году Харрис признал себя виновным и получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Ранее сообщалось, что знаменитого маньяка Чарльза Мэнсона заподозрили в работе на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в рамках секретной программы по манипуляции сознанием MKUltra. В ЦРУ были обнаружены ранее неизвестные документы, касающиеся MKUltra.

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