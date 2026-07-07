Знаменитого маньяка заподозрили в работе на ЦРУ

Знаменитого маньяка Чарльза Мэнсона заподозрили в работе на ЦРУ

Знаменитого маньяка Чарльза Мэнсона заподозрили в работе на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в рамках секретной программы по манипуляции сознанием MKUltra. Об этом сообщает Fox News.

30 июня в Конгрессе США прошли слушания с участием Анны Паулины Луны, возглавляющей Целевую группу по раскрытию засекреченных сведений. Выяснилось, что в ЦРУ были обнаружены ранее неизвестные документы, касающиеся MKUltra. В ходе слушаний Луна подняла вопрос о возможном участии Чарльза Мэнсона в экспериментах спецслужб.

Эту версию высказал журналист-расследователь Том О'Нил в книге Chaos («Хаос») после многолетнего исследования секретной программы. В частности, он обнаружил переписку между химиком ЦРУ Сидни Готтлибом, который руководил MKUltra, и психиатром Луисом Уэстом. В ней обсуждались эксперименты с ЛСД, гипнозом, манипуляцией памятью и контролем поведения подопытных.

О'Нил под присягой подтвердил, что Уэст организовал свою работу недалеко от клиники в Сан-Франциско, где Чарльз Мэнсон и его приближенные бесплатно лечились в 1967 году. Именно в этот период Мэнсон начал создавать культ, члены которого употребляли наркотики, а позже расправились с девятью людьми, включая знаменитую актрису Шерон Тейт.

Луна напрямую спросила О'Нила, считает ли он, что Мэнсон был агентом ЦРУ. Журналист ответил, что не смог установить прямой связи между проектом MKUltra и сектой маньяка. При этом он отметил, что поведение властей в отношении Мэнсона и его последователей было странным. В частности, маньяку позволяли нарушать условия УДО, избегать судов и продолжать строить свой культ, хотя он находился под наблюдением.

Луна заявила, что сейчас ее группа работает над рассекречиванием найденных документов ЦРУ по проекту MKUltra.

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