Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:36, 28 ноября 2023Экономика

Греческие компании на четверть сократили перевозки российской нефти

Bloomberg: греческие компании сократили перевозку российской нефти из-за США

Фото: Costas Baltas / Reuters

В завершающемся ноябре греческие компании перевезут на четверть меньше российской нефти, чем в октябре. Вместо 20 танкеров месяцем ранее из портов Черного и Балтийского морей, без учета партий нефти из Казахстана, выйдут только 15 судов с нефтью. Об этом со ссылкой на данные мониторинга судов пишет Bloomberg.

Аналитик издания Джулиан Ли полагает, что поводом для такой динамики стали напугавшие греческих судовладельцев письма от Минфина США, где говорилось о последствиях перевозки российской нефти по цене выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. При этом, уверен эксперт, в Кремле уже могут беспокоиться о последствиях.

Источники в двух компаниях подтвердили, что в настоящее время пытаются оценить ситуацию. Между тем по сравнению с июнем транспортировка российской нефти с помощью греческих судов сократилась уже на 60 процентов.

Осторожность судовладельцев из Греции совпала с падением экспорта российской нефти. В ноябре он может снизиться на 150 тысяч баррелей в день, что сравнимо с теми объемами, что могли бы перевезти ушедшие с маршрута танкеры. По данным агентства, суда из Греции перевозят пятую часть всех партий российского нефти Urals, а также каждый седьмой груз всего экспорта, то есть с учетом Дальнего Востока и Арктики.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Получать повышенный доход на транспортировке российской нефти владельцы этих судов начали вскоре после установления санкций, что произошло в декабре прошлого года. Угрозы наказания за нарушение условий поставок до последнего времени воспринимались не слишком серьезно, однако теперь тон изменился.

Казначейство США разослало письма примерно 30 компаниям. В одном из них, как говорится в материале, помимо финансовых угроз говорилось о возможности тюремного заключения, если судовладельцы не предоставят обширную информацию о транспортируемых грузах. Представители страховщиков также указывают, на повысившееся давление.

Серьезность намерений подтверждается и санкциями против трех танкеров, ходивших под флагом Либерии. Причиной была названа перевозка российской нефти по цене выше потолка.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Независимость будет означать войну» В Китае обратились к Тайваню с предупреждением

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Боль в правом боку оказалась симптомом серьезных болезней

      Названы четыре главных повышающих риск развития рака фактора

      Россиянам раскрыли самые популярные пластические операции на лице

      В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

      Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения

      Российский хоккеист оценил информацию о дискомфорте из-за жизни НХЛ

      Стало известно об отравлении жены главы ГУР Украины Буданова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости