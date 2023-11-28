Греческие компании на четверть сократили перевозки российской нефти

Bloomberg: греческие компании сократили перевозку российской нефти из-за США

В завершающемся ноябре греческие компании перевезут на четверть меньше российской нефти, чем в октябре. Вместо 20 танкеров месяцем ранее из портов Черного и Балтийского морей, без учета партий нефти из Казахстана, выйдут только 15 судов с нефтью. Об этом со ссылкой на данные мониторинга судов пишет Bloomberg.

Аналитик издания Джулиан Ли полагает, что поводом для такой динамики стали напугавшие греческих судовладельцев письма от Минфина США, где говорилось о последствиях перевозки российской нефти по цене выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. При этом, уверен эксперт, в Кремле уже могут беспокоиться о последствиях.

Источники в двух компаниях подтвердили, что в настоящее время пытаются оценить ситуацию. Между тем по сравнению с июнем транспортировка российской нефти с помощью греческих судов сократилась уже на 60 процентов.

Осторожность судовладельцев из Греции совпала с падением экспорта российской нефти. В ноябре он может снизиться на 150 тысяч баррелей в день, что сравнимо с теми объемами, что могли бы перевезти ушедшие с маршрута танкеры. По данным агентства, суда из Греции перевозят пятую часть всех партий российского нефти Urals, а также каждый седьмой груз всего экспорта, то есть с учетом Дальнего Востока и Арктики.

Получать повышенный доход на транспортировке российской нефти владельцы этих судов начали вскоре после установления санкций, что произошло в декабре прошлого года. Угрозы наказания за нарушение условий поставок до последнего времени воспринимались не слишком серьезно, однако теперь тон изменился.

Казначейство США разослало письма примерно 30 компаниям. В одном из них, как говорится в материале, помимо финансовых угроз говорилось о возможности тюремного заключения, если судовладельцы не предоставят обширную информацию о транспортируемых грузах. Представители страховщиков также указывают, на повысившееся давление.

Серьезность намерений подтверждается и санкциями против трех танкеров, ходивших под флагом Либерии. Причиной была названа перевозка российской нефти по цене выше потолка.

