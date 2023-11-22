Поставки российской нефти резко упали после санкций США

Bloomberg: поставки российской нефти по морю упали до минимума за три месяца

Во второй половине ноября поставки нефти из российских портов сократились до минимума за последние три месяца. В частности, 19 ноября было отправлено 2,7 миллиона баррелей сырья, меньший результат в этом году был зафиксирован только 20 августа и 6 июня. Об этом со ссылкой на сервисы по отслеживанию танкеров пишет Bloomberg.

За неделю с 12 по 19 ноября суточный объем поставок упал сразу на 580 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей. Всего за четыре недели, с 22 октября по 19 ноября, морской экспорт составил 3,23 миллиона баррелей в сутки.

Такая динамика наблюдается на фоне новых санкций США, которые начали наказывать танкеры, задействованные в перевозке российской нефти с нарушением потолка цен на нее.

Под удар 16 ноября попали суда Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century, ходившие под флагом Либерии, и связанные с ними трейдерские компании. Они занимались доставкой нефти в Индию, причем один из танкеров должен прибыть в индийский Вадинар на этой неделе.

Как отмечает издание, одновременно в России резко выросла переработка нефти, ее показатель подскочил до максимума за три месяца. Такая возможность у российских нефтяных компаний появилась после завершения сезонного технического обслуживания установок и ремонтов. На этом фоне власти отменили запрет экспорта бензина, введенный в конце сентября для наполнения внутреннего рынка.

В конце этой недели, 26 ноября, в Вене состоится встреча группы ОПЕК+, где представители стран-производителей обсудят политику по ограничению добычи. Экспорты расходятся в ожиданиях по поводу этой встречи. С одной стороны, в последнее время стоимость нефть вновь ушла в район 80 долларов за баррель, несмотря на все ограничения, с другой, увеличение добычи в США ставит по угрозу долю стран ОПЕК+ на рынке.