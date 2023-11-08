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10:08, 8 ноября 2023Экономика

Цены на нефть упали до минимума с середины июля

Цены на нефть Brent упали ниже 81,5 доллара за баррель впервые с июля
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В первой половине дня 8 ноября нефтяные котировки продолжили резкое снижение, начавшееся на прошлой неделе. На минимуме стоимость сорта Brent опускалась ниже 81,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы на сорт WTI торгуются ниже 77 долларов за баррель. В последний раз на таком уровне нефть находилась в июле этого года, с сентябрьских максимумов падение достигло 20 процентов.

На динамику влияет как снижение опасений трейдеров по поводу влияния операции Израиля в секторе Газа на поставки сырья, так и рекордный рост добычи в США. При этом ОПЕК и Россия пока не заявляли о готовности пойти на новое снижение добычи.

Brent от TradingView

Для Саудовской Аравии, ключевого участника ОПЕК, дополнительное одностороннее сокращение может привести к потере доходов. Даже с учетом роста цен по итогам третьего квартала чистая прибыль Saudi Aramco упала на 23 процента. В свою очередь, поставки российской нефти почти достигли максимума за четыре месяца.

На этом фоне стоимость российской нефти начала падать, а США решили активизировать усилия по контролю за исполнением ценового потолка.

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      Платон Щукин
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