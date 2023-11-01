Цена на российскую нефть упала

Минфин: средняя цена барреля нефти Urals в октябре составила около 81,5 доллара

В октября средняя стоимость российской марки нефти Urals составила 81,52 доллара. В то же время цена североморского эталонного сорта Brent находилась на уровне в 91,09 доллара, сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина).

Таким образом, скидка на российское сырье в прошлом месяце составила 9,57 доллара за баррель, следует из данных ведомства. При этом в годовом выражении средняя стоимость Urals выросла в 1,15 раза. Для сравнения, в октябре 2022-го баррель российской нефти торговался на уровне в 70,62 доллара, уточнили в Минфине.

В то же время в месячном выражении стоимость Urals снизилась на 1,9 процента. В сентябре баррель российской нефти стоил в среднем 83,08 доллара. При этом средняя цена Urals в январе-октябре значительно сократилась по сравнении с тем же периодом прошлого года — 61,84 за баррель против 79,57 доллара, заключили в ведомстве.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) сообщили о резком росте доходов России от экспорта нефти по итогам сентября. За первый месяц осени этот показатель увеличился до рекордных с июля 2022 года 18,8 миллиарда долларов. При этом общий объем заграничных поставок российской нефти вырос за месяц до 7,6 миллиона баррелей в сутки. В то же время средневзвешенная экспортная цена нефти увеличилась до 81,8 доллара за баррель (плюс восемь долларов).