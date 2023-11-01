Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:27, 1 ноября 2023Экономика

Цена на российскую нефть упала

Минфин: средняя цена барреля нефти Urals в октябре составила около 81,5 доллара

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В октября средняя стоимость российской марки нефти Urals составила 81,52 доллара. В то же время цена североморского эталонного сорта Brent находилась на уровне в 91,09 доллара, сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина).

Таким образом, скидка на российское сырье в прошлом месяце составила 9,57 доллара за баррель, следует из данных ведомства. При этом в годовом выражении средняя стоимость Urals выросла в 1,15 раза. Для сравнения, в октябре 2022-го баррель российской нефти торговался на уровне в 70,62 доллара, уточнили в Минфине.

В то же время в месячном выражении стоимость Urals снизилась на 1,9 процента. В сентябре баррель российской нефти стоил в среднем 83,08 доллара. При этом средняя цена Urals в январе-октябре значительно сократилась по сравнении с тем же периодом прошлого года — 61,84 за баррель против 79,57 доллара, заключили в ведомстве.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) сообщили о резком росте доходов России от экспорта нефти по итогам сентября. За первый месяц осени этот показатель увеличился до рекордных с июля 2022 года 18,8 миллиарда долларов. При этом общий объем заграничных поставок российской нефти вырос за месяц до 7,6 миллиона баррелей в сутки. В то же время средневзвешенная экспортная цена нефти увеличилась до 81,8 доллара за баррель (плюс восемь долларов).

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские контрактники признались в расправе над семьей из девяти человек в Волновахе. Что толкнуло их на преступление?

      «Газпром» пообещал нарастить поставки газа в Китай

      Россиянин связал любовницу и украл у нее 200 тысяч рублей

      Медведев вступил в перепалку со зрителями и получил предупреждение

      Массовое отравление кадетов произошло в Подмосковье

      Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри

      Россиянам откроют доступ к уникальному контенту

      Педагог российского детсада уволилась из-за находки в бантике воспитанницы

      Парикмахер назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки

      В высказывании президента Грузии нашли фашизм

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости