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12:54, 12 октября 2023Экономика

Доходы России от экспорта нефти рекордно выросли

МЭА: доход РФ от экспорта нефти вырос в сентябре до максимума с июля 2022 года
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Доходы России от экспорта нефти за рубеж выросли в сентябре до рекордных с июля 2022 года 18,8 миллиарда долларов, следует из подсчетов Международного энергетического агентства (МЭА).

Общий объем заграничных поставок российской нефти увеличился до 7,6 миллиона баррелей в сутки, прибавив суточно 0,46 миллиона баррелей. Месячные доходы страны от поставок углеводородов за рубеж удалось нарастить на 1,8 миллиарда долларов, а средневзвешенная экспортная цена нефти выросла на 8 долларов за баррель, до 81,8 доллара за баррель, говорится в докладе МЭА.

Таким образом, как и отмечалось ранее, средняя цена нефти из России существенно превышает установленный странами G7 потолок в 60 долларов за баррель. По данным Минфина России, в сентябре средняя стоимость основной отечественной марки нефти Urals составила 83,08 доллара за баррель, что на 9,08 доллара больше, чем месяцем ранее.

Как писали СМИ, России удается обходить западные санкции, в том числе значительно увеличивая стоимость перевозки нефти при формальном соблюдении ценового потолка.

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    Дмитрий Воронин
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