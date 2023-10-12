Доходы России от экспорта нефти рекордно выросли

МЭА: доход РФ от экспорта нефти вырос в сентябре до максимума с июля 2022 года

Доходы России от экспорта нефти за рубеж выросли в сентябре до рекордных с июля 2022 года 18,8 миллиарда долларов, следует из подсчетов Международного энергетического агентства (МЭА).

Общий объем заграничных поставок российской нефти увеличился до 7,6 миллиона баррелей в сутки, прибавив суточно 0,46 миллиона баррелей. Месячные доходы страны от поставок углеводородов за рубеж удалось нарастить на 1,8 миллиарда долларов, а средневзвешенная экспортная цена нефти выросла на 8 долларов за баррель, до 81,8 доллара за баррель, говорится в докладе МЭА.

Таким образом, как и отмечалось ранее, средняя цена нефти из России существенно превышает установленный странами G7 потолок в 60 долларов за баррель. По данным Минфина России, в сентябре средняя стоимость основной отечественной марки нефти Urals составила 83,08 доллара за баррель, что на 9,08 доллара больше, чем месяцем ранее.

Как писали СМИ, России удается обходить западные санкции, в том числе значительно увеличивая стоимость перевозки нефти при формальном соблюдении ценового потолка.