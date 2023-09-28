Цена российской нефти сильно превысила потолок G7

Argus: стоимость российской нефти Urals достигла 85-86 долларов за баррель

В настоящее время стоимость российской нефти флагманской марки Urals составляет 85-86 долларов за баррель. Таким образом, котировки превысили установленный западными странами лимит на 25-26 долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании Argus.

Так, стоимость флагманского сырья в порту Приморск сейчас составляет 85,35 доллара за баррель, а в Новороссийске — 86 долларов. Для сравнения, страны «Большой семерки» (G7) установили предельную ценовую планку для перевозки российской нефти на уровне 60 долларов. Эта мера была призвана ограничить доходы РФ от продажи сырья, доставляемого морским путем.

Чтобы избежать санкций, европейские страховщики и судовладельцы должны получить документ, подтверждающий, что груз был приобретен по цене ниже установленного потолка. В противном случае им запретят перевозить российское сырье зарубежным покупателям. Однако соблюдение ограничительного режима затрудняется тем, что многие западные компании зачастую не имеют точного представления о стоимости подобных грузов, из-за чего продолжают оказывать транспортные услуги вопреки действующим санкциям, сетуют эксперты.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные глобальной системы спутникового слежения раскрыл уловку России для обхода нефтяных ограничений. По итогам исследования выяснилось, что РФ намеренно искажает координаты танкеров для обеспечения поставок подсанкционного топлива, которое зачастую торгуется выше ценового потолка. Подобной схемой во второй половине сентября, в частности, воспользовались владельцы судна Turba, подобравшегося вплотную к другому для перекачивания сырья у южного побережья Греции.