Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
В четверг, 21 сентября, правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь в нем идет о запрете вывоза из страны бензинов товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах, за некоторыми исключениями, которые имеют незначительную долю в общем экспорте.
В сообщении на сайте кабмина отмечается, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. В свою очередь в пресс-службе Минэнерго добавили, что решение даст возможность эффективно пресечь серый экспорт (вывоз за рубеж топлива, приобретенного для внутреннего рынка).
Чиновники отмечают, что запрет носит временный характер, однако в настоящее время точные или приблизительные сроки его действия не указаны. Таким образом, отменить его можно будет отдельным постановлением в момент, когда власти посчитают решенными проблемы, ради которых был принят нынешний документ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве основной причины запрета назвал дефицит топлива для сельского хозяйства, из-за которого возникла угроза срыва уборочной кампании и посевных работ.
Принято решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка, что позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу
Какой экспорт сохранен?
В соответствии с документом, по-прежнему разрешено вывозить топливо в страны Евразийского экономического союза в рамках индикативных балансов и (или) протоколов, предусмотренных межправительственными соглашениями, а также в рамках межправительственных соглашений в любые другие страны.
Не пострадают поставки для оказания гуманитарной помощи в Абхазию и Южную Осетию, на архипелаг Шпицберген, в Байконур и для обеспечения деятельности российский воинских формирований, которые находятся на территории иностранных государств.
Экспортерам разрешено исполнить контракты до вступления в силу постановления, транзит топлива останавливать не предполагается. Отдельно указано, что можно вывозить бензин в емкостях для его эксплуатации в пути следования.
Таким образом, под ограничения попадает весь коммерческий экспорт, не проходящий правительственный контроль. В этом смысле не делается разницы для серых и официальных продаж.
Что предшествовало дефициту
Стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начала резко расти с февраля этого года, сразу после введения западных санкций в отношении российских нефтепродуктов — эмбарго Евросоюза и потолка цен от стран G7.
Предостережения о том, что ситуация может выйти из-под контроля, прозвучали после объявления о намерении Минфина сократить в два раза выплаты по демпферному механизму. Последний предусматривает, что нефтяники получают компенсации, если продают топливо внутри страны по ценам ниже, чем за рубежом, и отдают в бюджет дополнительные доходы в обратном случае. Ведомство на фоне дефицита бюджета хотело добиться введения понижающего коэффициента с июля, однако в итоге было принято решения ограничить демпфер с 1 сентября.
К середине лета оптовые цены начали обновлять исторические максимумы в ежедневном режиме. Тогда вице-премьер Александр Новак указывал, что правительство уже приняло меры, торги на бирже вернутся в нормальное русло, а ситуация не перенесется на розничную стоимость топлива.
Купировать не удалось
Ближе к концу августа регионы начали сообщать о пропаже на заправках горючего и случаях резкого повышения цен. Проблемы синхронно возникли более чем в десяти регионов по всей стране. Особенно остро на ситуацию реагировали аграрии. Их претензии в Госдуме в начале сентября озвучил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны горюче-смазочные материалы (ГСМ) по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена, а сейчас речь идет вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии были ГСМ. Нужно эту задачу решить, чтобы это появилось. Потому что у нас проблема именно уже с наличием. Сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа
Основной причиной трудностей в правительстве называли сложности с логистикой и серый экспорт. Глава Минэнерго Николай Шульгинов оценил его объем в несколько миллионов тонн с начала года. В то же время он связал отсутствие топлива на некоторых заправках с недобросовестными участниками рынка, которые закрывают станции по своей воле.
Рост цен на СПбМТСБ удалось остановить только на этой неделе, после того как стало известно, что правительство может ввести заградительную пошлину в размере 250 долларов за тонну нефтепродуктов. Для сравнения, в настоящее время она составляет 6,4 доллара для светлых нефтепродуктов.
Антикризисные предложения
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с топливом, назвал причиной несвоевременную реакцию правительства на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Депутаты вносили законопроекты об ограничении цен на бензин и дизель внутри страны, а владельцы заправок предлагали зафиксировать тарифы на перевозку топлива, чтобы не перекладывать их в розничную стоимость.
В правительстве неоднократно анонсировали меры по борьбе с серым экспортом, в том числе звучали идеи о создании белого списка экспортеров, которым разрешат вывозить топливо. Позднее чиновники начали признавать сложность любого вмешательства в рынок.
Александр Дюков, глава «Газпром нефти», одного из крупнейшего производителя топлива в стране, предупреждал, что заградительные пошлины окажут положительный эффект только вначале, однако затем экономика НПЗ станет отрицательной.
Последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки. В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив. Важно не разбалансировать переработку
Эффективность запрета
Остановка экспорта позволит резко увеличить поставки на внутренний рынок, чтобы не только обеспечить моментальный высокий спрос, в том числе в сельском хозяйстве, но и наполнить опустевшие нефтебазы. Возможные сроки, которые потребуются для этих целей, не указаны.
В дальнейшем предполагается одновременно с открытием экспорта тщательнее проработать вопрос серых поставок за рубеж, чтобы не допускать подобных проблем в будущем.
Не исключено, что власти согласятся предоставить нефтяным компаниям определенные компенсации за отсутствие экспорта. По крайней мере, в Минэнерго признавали обоснованность такого шага. Минусом станет выпадение из бюджета на 2023 год доходов, которые можно было бы получить от экспорта нефтепродуктов в условиях высоких цен.