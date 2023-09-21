Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?

В России ввели ограничения на экспорт бензина и дизтоплива

В четверг, 21 сентября, правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь в нем идет о запрете вывоза из страны бензинов товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах, за некоторыми исключениями, которые имеют незначительную долю в общем экспорте.

В сообщении на сайте кабмина отмечается, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. В свою очередь в пресс-службе Минэнерго добавили, что решение даст возможность эффективно пресечь серый экспорт (вывоз за рубеж топлива, приобретенного для внутреннего рынка).

Чиновники отмечают, что запрет носит временный характер, однако в настоящее время точные или приблизительные сроки его действия не указаны. Таким образом, отменить его можно будет отдельным постановлением в момент, когда власти посчитают решенными проблемы, ради которых был принят нынешний документ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве основной причины запрета назвал дефицит топлива для сельского хозяйства, из-за которого возникла угроза срыва уборочной кампании и посевных работ.

Принято решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка, что позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу Вячеслав Володин спикер Госдумы

Какой экспорт сохранен?

В соответствии с документом, по-прежнему разрешено вывозить топливо в страны Евразийского экономического союза в рамках индикативных балансов и (или) протоколов, предусмотренных межправительственными соглашениями, а также в рамках межправительственных соглашений в любые другие страны.

Не пострадают поставки для оказания гуманитарной помощи в Абхазию и Южную Осетию, на архипелаг Шпицберген, в Байконур и для обеспечения деятельности российский воинских формирований, которые находятся на территории иностранных государств.

Экспортерам разрешено исполнить контракты до вступления в силу постановления, транзит топлива останавливать не предполагается. Отдельно указано, что можно вывозить бензин в емкостях для его эксплуатации в пути следования.

Таким образом, под ограничения попадает весь коммерческий экспорт, не проходящий правительственный контроль. В этом смысле не делается разницы для серых и официальных продаж.

Что предшествовало дефициту

Стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начала резко расти с февраля этого года, сразу после введения западных санкций в отношении российских нефтепродуктов — эмбарго Евросоюза и потолка цен от стран G7.

Предостережения о том, что ситуация может выйти из-под контроля, прозвучали после объявления о намерении Минфина сократить в два раза выплаты по демпферному механизму. Последний предусматривает, что нефтяники получают компенсации, если продают топливо внутри страны по ценам ниже, чем за рубежом, и отдают в бюджет дополнительные доходы в обратном случае. Ведомство на фоне дефицита бюджета хотело добиться введения понижающего коэффициента с июля, однако в итоге было принято решения ограничить демпфер с 1 сентября.

К середине лета оптовые цены начали обновлять исторические максимумы в ежедневном режиме. Тогда вице-премьер Александр Новак указывал, что правительство уже приняло меры, торги на бирже вернутся в нормальное русло, а ситуация не перенесется на розничную стоимость топлива.

Купировать не удалось

Ближе к концу августа регионы начали сообщать о пропаже на заправках горючего и случаях резкого повышения цен. Проблемы синхронно возникли более чем в десяти регионов по всей стране. Особенно остро на ситуацию реагировали аграрии. Их претензии в Госдуме в начале сентября озвучил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны горюче-смазочные материалы (ГСМ) по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена, а сейчас речь идет вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии были ГСМ. Нужно эту задачу решить, чтобы это появилось. Потому что у нас проблема именно уже с наличием. Сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа Дмитрий Патрушев министр сельского хозяйства России

Основной причиной трудностей в правительстве называли сложности с логистикой и серый экспорт. Глава Минэнерго Николай Шульгинов оценил его объем в несколько миллионов тонн с начала года. В то же время он связал отсутствие топлива на некоторых заправках с недобросовестными участниками рынка, которые закрывают станции по своей воле.

Рост цен на СПбМТСБ удалось остановить только на этой неделе, после того как стало известно, что правительство может ввести заградительную пошлину в размере 250 долларов за тонну нефтепродуктов. Для сравнения, в настоящее время она составляет 6,4 доллара для светлых нефтепродуктов.

Антикризисные предложения

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с топливом, назвал причиной несвоевременную реакцию правительства на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Депутаты вносили законопроекты об ограничении цен на бензин и дизель внутри страны, а владельцы заправок предлагали зафиксировать тарифы на перевозку топлива, чтобы не перекладывать их в розничную стоимость.

В правительстве неоднократно анонсировали меры по борьбе с серым экспортом, в том числе звучали идеи о создании белого списка экспортеров, которым разрешат вывозить топливо. Позднее чиновники начали признавать сложность любого вмешательства в рынок.

Александр Дюков, глава «Газпром нефти», одного из крупнейшего производителя топлива в стране, предупреждал, что заградительные пошлины окажут положительный эффект только вначале, однако затем экономика НПЗ станет отрицательной.

Последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ и, соответственно, уменьшение объемов переработки. В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив. Важно не разбалансировать переработку Александр Дюков глава «Газпром нефти»

Эффективность запрета

Остановка экспорта позволит резко увеличить поставки на внутренний рынок, чтобы не только обеспечить моментальный высокий спрос, в том числе в сельском хозяйстве, но и наполнить опустевшие нефтебазы. Возможные сроки, которые потребуются для этих целей, не указаны.

В дальнейшем предполагается одновременно с открытием экспорта тщательнее проработать вопрос серых поставок за рубеж, чтобы не допускать подобных проблем в будущем.

Не исключено, что власти согласятся предоставить нефтяным компаниям определенные компенсации за отсутствие экспорта. По крайней мере, в Минэнерго признавали обоснованность такого шага. Минусом станет выпадение из бюджета на 2023 год доходов, которые можно было бы получить от экспорта нефтепродуктов в условиях высоких цен.