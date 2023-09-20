Власти признали сложность борьбы с дефицитом бензина

Замглавы Минэнерго Сорокин объяснил опасность роста экспортных пошлин на топливо

Введение заградительных пошлин на экспорт топлива действительно рассматривается как одна из возможных мер по борьбе с дефицитом внутри страны, хотя такая мера порождает определенные сложности. Об этом на пленарном заседании в Госдуме заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, пишет ТАСС.

Он признал, что ведомство вносило такую идею несколько недель назад, однако вопрос компенсации для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) так и не был решен. А без него существует опасность получить даже более значительный, чем сейчас, дефицит топлива, заметил представитель Минэнерго.

«Если мы делаем заградительную пошлину без компенсации какой-либо заводам, даже по части товаров, это приводит к отрицательной экономике заводов очень быстро», — подчеркнул чиновник.

По его словам, прибыль НПЗ не столь велика, как принято считать, поэтому нельзя решать вопрос с бензином и дизелем только за счет предприятий. Сорокин анонсировал, что власти точно пойдут на радикальные меры по борьбе с серым экспортом нефтепродуктов, системные меры будут введены в течение нескольких дней. Они должны оказать влияние на стоимость бензина и дизеля внутри страны. Какие именно ожидаются действия, представитель Минэнерго не уточнил.

В первый раз о необходимости блокировать серый экспорт (поставки за рубеж топлива, закупленного для обеспечения внутренних нужд), чтобы не допустить роста цен, в правительстве заявили два месяца назад. Вице-премьер Александр Новак пообещал озвучить подготовленные предложения и заверил, что ситуация на рынке стабилизируется, а в розничные продажи рост цен не перейдет.

Спустя месяц более десяти российских регионов сообщили о том, что на заправках исчезает бензин, а сельхозпроизводители жаловались, что не могут купить горючее по любым ценам. В конце августа Минэнерго пообещало исправить ситуацию за две недели.

С того момента биржевые цены на топливо десятки раз обновляли исторический максимум. Обратная динамика сформировалась только в последние два дня. После информации о возможном введении заградительной пошлины на экспорт цены на бензин рухнули более чем на пять процентов. Тем не менее глава «Газпром нефть» Александр Дюков предупредил, что такая мера позволит только временно снизить остроту проблемы, после чего дефицит примет более явный характер.