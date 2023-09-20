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15:22, 20 сентября 2023Экономика

Один из крупнейших производителей бензина в России предупредил о дефиците

Глава «Газпром нефти» Дюков заявил о возможном дефиците топлива из-за пошлин

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов в России, которую сейчас обсуждает правительство, поможет снять проблему только в первое время, после чего на рынке образуется куда более серьезный дефицит. Об этом в кулуарах Промышленного-энергетического форума в Тюмени предупредил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, передает РБК.

По его словам, рост платежей в бюджет в десятки раз приведет к снижению эффективности нефтеперерабатывающих заводов (ПНЗ) в России, а значит, объемы переработки уменьшатся. Глава одного из крупнейших производителей топлива в стране (в том числе компании принадлежит Московский НПЗ) заметил, что без тщательной проработки ситуацию не исправить.

О том, что власти обсуждают повышение пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну, стало известно в понедельник, 18 сентября. В настоящее время для светлых нефтепродуктов она составляет 6,4 доллара, в октябре должна была возрасти до 7,1 доллара.

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В качестве альтернативы звучат даже предположения о полном временном запрете экспорта нефтепродуктов, однако окончательное решение до сих пор не принято и законодательно не зафиксировано. Тем не менее первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин на пленарном заседании Госдумы заявил, что вскоре со стороны правительства последуют радикальные шаги.

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    Платон Щукин
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