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13:49, 20 сентября 2023Экономика

В России объявили о радикальных шагах по прекращению вывоза бензина из страны

В Минэнерго объявили о радикальных шагах по прекращению серого экспорта бензина

Фото: Grant Beirute / Unsplash

Власти России предпримут радикальные шаги по прекращению вывоза бензина из страны. О подготовке мер объявил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, его слова приводит «Интерфакс».

Правительство намерено решить проблему не только серого экспорта топлива, но и не допустить его дефицит в будущем, в ходе пленарного заседания Госдумы заявил представитель ведомства. По его словам, сейчас проблемы с топливообеспечением наблюдаются в ряде южных регионов. Власти ведут переговоры о дополнительных поставках топлива нефтяными компаниями.

«С точки зрения объемов, перебоев нет, есть вопросы по цене — рассчитываем вопрос в течение нескольких дней благодаря предлагаемым мерам решить», — заявил Сорокин.

Предложения по борьбе с серым экспортом поступают с июля 2023 года. Продажу топлива, купленного для реализации на внутреннем рынке, за рубеж называли главной причиной проблем с ним в стране. Однако эксперты сомневаются в эффективности этой меры, а чиновники не подготовили конкретных предложений с перечнем компаний, которым будет разрешено вывозить топливо.

В начале сентября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предупредил, что, если немедленно не начать решать проблему с дизельным топливом для аграриев, в стране могут остановиться уборочная кампания и сев озимых. По его словам, сначала речь шла о проблемах с ценами на горючее, а сейчас топливо невозможно прибрести хоть по какой-то цене.

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    Вячеслав Агапов
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