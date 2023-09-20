В России объявили о радикальных шагах по прекращению вывоза бензина из страны

В Минэнерго объявили о радикальных шагах по прекращению серого экспорта бензина

Власти России предпримут радикальные шаги по прекращению вывоза бензина из страны. О подготовке мер объявил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, его слова приводит «Интерфакс».

Правительство намерено решить проблему не только серого экспорта топлива, но и не допустить его дефицит в будущем, в ходе пленарного заседания Госдумы заявил представитель ведомства. По его словам, сейчас проблемы с топливообеспечением наблюдаются в ряде южных регионов. Власти ведут переговоры о дополнительных поставках топлива нефтяными компаниями.

«С точки зрения объемов, перебоев нет, есть вопросы по цене — рассчитываем вопрос в течение нескольких дней благодаря предлагаемым мерам решить», — заявил Сорокин.

Предложения по борьбе с серым экспортом поступают с июля 2023 года. Продажу топлива, купленного для реализации на внутреннем рынке, за рубеж называли главной причиной проблем с ним в стране. Однако эксперты сомневаются в эффективности этой меры, а чиновники не подготовили конкретных предложений с перечнем компаний, которым будет разрешено вывозить топливо.

В начале сентября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предупредил, что, если немедленно не начать решать проблему с дизельным топливом для аграриев, в стране могут остановиться уборочная кампания и сев озимых. По его словам, сначала речь шла о проблемах с ценами на горючее, а сейчас топливо невозможно прибрести хоть по какой-то цене.