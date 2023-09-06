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16:09, 6 сентября 2023Экономика

Минсельхоз предупредил о надвигающейся катастрофе с топливом

Глава Минсельхоза Патрушев предупредил об остановке сбора урожая из-за топлива

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Проблема с обеспечением топливом сельскохозяйственных предприятий в последнюю неделю резко усугубилась, к настоящему моменту можно говорить о надвигающейся катастрофе — остановке уборочной кампании и сева озимых культур. Об этом на заседании комитетов по контролю и аграрным вопросам Госдумы заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

По словам главы Минсельхоза, еще недавно речь шла о проблемах с ценами на горючее и о том, чтобы каким-то образом продавать дизельное топливо аграриям дешевле, но сейчас вопрос в том, чтобы оно было хоть по какой-то цене. Ведомству приходится в ручном режиме работать с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в каждом регионе и искать топливо для предприятий.

«Проблема с топливом — кричащая, ею надо всем заниматься», — подчеркнул министр. Он предложил полностью остановить экспорт нефтепродуктов до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, хотя и отметил, что это не инициатива, а мысли вслух.

В свою очередь первый замминистра энергетики Павел Сорокин сказал, что работа с Минсельхозом ведется «в ежедневном режиме с точки зрения доведения необходимых объемов до сельхозпотребителей», отмечает «Интерфакс». Чиновник добавил, что Минсельхоз заявил о потребности в 500 тысячах тонн горючего для завершения полевых работ, и этот вопрос прорабатывается с нефтяными компаниями.

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Также Сорокин сообщил, что законопроект Минэнерго о запрете серого экспорта бензина и дизельного топлива внесен в правительство и администрацию президента, его одобрение ожидается в ближайшие дни. В ведомстве считают, что причиной дефицита топлива в стране стала именно практика закупки его на бирже по внутренним ценам, а потом перепродажа за рубежом значительно дороже.

В документе предлагается сохранить право на экспорт только за НПЗ, а вот трейдеры и нефтебазы больше не смогут вывозить топливо за рубеж. В Минэнерго надеются, что это окажет очень большую поддержку ценам.

В последние недели о проблемах с бензином и дизельным топливом сообщили более десятка регионов по всей России. При этом биржевые цены на бензин обновляют максимумы много дней подряд. На прошлой неделе в Минэнерго обещали, что трудности удастся преодолеть за 14 дней, однако никаких решений пока не принято.

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    Платон Щукин
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