В России начали бороться с дефицитом бензина

Минэнерго России внесло проект указа о запрете «серого» экспорта топлива

Законопроект Минэнерго о запрете «серого» экспорта бензина и дизельного топлива, разрешающий поставки за рубеж только нефтеперерабатывающим заводам, внесен в правительство и администрацию президента России. Об этом на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, передает «Интерфакс».

По его словам, причиной роста внутренних цен и дефицита в ряде регионов стало поведение недобросовестных игроков на рынке — мелких трейдеров, нефтебаз. Они покупают бензин и дизель по внутренним ценам на бирже, а далее везут на экспорт.

Сорокин указал, что если бы ценообразование шло полностью в соответствии с рынком, то тонна бензина АИ-92 стоила бы не 65 тысяч рублей, как сейчас, а 90 тысяч. Таким образом, выгода от вывоза за рубеж для участников рынка существенна, и, чтобы исправить перекосы на внутреннем рынке, следует начинать бороться с обозначенной практикой.

Чиновник выразил надежду, что рассмотрение документа не затянется. В настоящее время он проходит финальную оценку, можно ожидать готового решения в ближайшие дни, не позднее чем через неделю. Разрешение на экспорт только для НПЗ станет «очень большой поддержкой ценам», уверен представитель Минэнерго.

В начале сентября представитель Минэнерго на совещании с Минсельхозом пообещал решить проблему с дефицитом топлива, о котором сообщают более десятка российских регионов, за две недели.

Накануне, 5 сентября, «Коммерсантъ» сообщил о попытке ведомства обсудить с нефтяными компаниями возвращение предыдущих параметров демпферного механизма, который в начале месяца был ухудшен.

Последнее предложение вызвало недоумение у Минфина, так как оно приведет к выпадению уже прописанных в бюджете 30-50 миллиардов рублей в месяц, которые надо будет где-то отыскать.

Отдельно Минэнерго разослало письма участникам рынка с требованием раскрыть данные о производстве за первую половину 2023 года и экспорте за тот же период и весь 2022 год.

На этом фоне стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает обновлять рекорды. В среду, 6 сентября, цена на Аи-95 поднялась к 76,5 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 — к 65,5 тысячи. В свою очередь, председатель Ассоциации садоводов и питомниководов Ставропольского края Айдын Ширинов рассказал, что с начала лета стоимость дизельного топлива для аграриев выросла на 40 процентов, при этом достать его очень сложно, приходится ездить в соседние регионы, так как нефтебазы в крае стоят пустыми.