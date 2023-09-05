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10:06, 5 сентября 2023Экономика

Рост цен на бензин поставил правительство России в тупик

«Ъ»: Минэнерго хочет вернуться к полным демпферным выплатам нефтяникам

Фото: engin akyurt / Unspalsh

На фоне рекордных цен на топливо внутри страны Минэнерго России обсуждает с нефтяникам возврат к полным выплатам по демпферу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эта мера является практически единственным способом снизить оптовые цены на бензин и дизель.

Демпферный механизм был создан для стабилизации цен на топливо внутри страны. При продаже бензина и дизеля дешевле, чем на зарубежных рынках, компании получают компенсации, а если цены оказываются выше — проводят дополнительные выплаты в бюджет. Демпферные выплаты решили урезать вдвое начиная с сентября из-за резкого сокращения нефтегазовых доходов. Однако уже весной, когда стало известно об этих планах Минфина, оптовые цены на бензин в России начали расти. В августе они почти ежедневно обновляли исторические максимумы, и тенденция продолжилась в сентябре.

В Минфине журналистам заявили, что ведомство не ставили в известность о таких инициативах. Однако источники газеты рассказали, что финансовое ведомство не возражает против возврата к полным выплатам, однако настаивает на компенсации дополнительных расходов, которые в связи с этим понесет бюджет. В связи с этим правительство находится в тупике — Минфин уже заложил доходы в бюджет, и теперь в срочном порядке необходимо найти новый источник поступлений, который покроет рост выплат.

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Традиционным решением в таком случае является рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), однако нефтяники против этого варианта, так как увеличение налоговой нагрузки может привести к ухудшению рентабельности производства и рискам снижения добычи. Кроме того, в следующем году в результате завершения налогового маневра ставка НДПИ и так вырастет.

По мнению одного из собеседников газеты, увеличить доходы бюджета теоретически можно было бы за счет снижения максимального дисконта на российскую нефть к цене Brent при расчете налогов. Сейчас для этих целей установлена планка в 20 долларов за баррель, а фактическая скидка в августе составила менее 13 долларов за баррель.

Если нефтяникам вернут полный объем выплат, придется признать, что правительство больше никак не может повлиять на ситуацию с рекордными оптовыми ценами на топливо, заявил независимый эксперт Борис Луцет.

«К сожалению, время для взвешенного и сбалансированного решения уже упущено, если принять во внимание завершение налогового маневра и необходимость мобилизации дополнительных бюджетных доходов», — подчеркнул Луцет. По его словам, Минфину «нельзя раз за разом повторять ошибку принятия базовых фискальных решений на скорую руку без надлежащего публичного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами».

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    Софья Ермакова
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