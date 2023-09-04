Биржевые цены на бензин в России обновили очередной максимум

Цены на бензин АИ-95 на СПбМТСБ впервые превысили 75 тысяч рублей за тонну

Цена бензина премиальной марки АИ-95 по территориальному индексу европейской части России десятый день подряд обновляет исторические максимумы. На сей раз в ходе торгов котировки впервые превысили отметку 75 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По состоянию на 14:50 по московскому времени стоимость тонны бензина АИ-95 находилась на уровне 75030 рублей. В сравнении с результатами торгов 3 сентября котировки увеличились на 0,35 процента. Для сравнения, в начале августа трейдеры оценивали тонну АИ-95 в 67060 рублей.

Стоимость тонны бензина марки АИ-92 также продемонстрировала небольшой прирост. С начала утренних торгов котировки увеличились на 0,28 процента и ближе к 15:00 по московскому времени достигли уровня в 64814 рублей. Цены на тонну летнего дизельного топлива за это время выросли в еще большей степени — на 0,41 процента до 68278 рублей.

На продолжающийся рост биржевых цен на бензин и дизель повлияло в том числе вступление в силу нового правила начисления компенсаций по демпферному механизму, считают эксперты. Согласно нововведению, с 1 сентября 2023 года размер государственных субсидий, которые должны были получить нефтяные компании, сократились вдвое. В Минфине объясняли необходимость сокращения выплат нефтяникам изменившимися обстоятельствами и ежемесячной экономией порядка 30-50 миллиардов рублей.

