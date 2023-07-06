В России предложили способ получать больше денег с нефти

«Ъ»: Минфин России подготовил проект о корректировке налогов для нефтяных компаний

Министерство финансов России определилось с планами корректировки параметров налогов в нефтяной отрасли, которая поспособствует сокращению дефицита бюджета. Документ внесен ко второму чтению в проект об основных направлениях налоговой политики, сообщает «Коммерсантъ».

Предполагалось, что правительство передаст депутатам поправки до 4 июля, но придать им оформленный вид к тому моменту не успели. Тем не менее финансовому ведомству важно, чтобы документ вступил в силу в июле, чтобы уже с сентября можно было получать больше денег с экспорта нефти.

Ожидается, что предложения Минфина комиссия по законопроектной деятельности должна согласовать 10 июля. После чего законопроект в оперативном порядке примет Госдума.

Нефтяная часть документа в отношении выплат в рамках демпферного механизма заметно ужесточилась. Если ранее предполагалось, что размер компенсаций урежут в два раза на год, то теперь сохранить коэффициент хотят до конца 2026 года.

С помощью демпфера власти обеспечивают условия для сдерживания цен на топливо в России, когда экспорт идет по более высокой стоимости, и получают дополнительные средства в обратной ситуации. Но в условиях, когда прекратились поставки в Европу, Минфин считает действующую формулу утратившей актуальность. Кроме того, уменьшение выплат по демпферу позволит экономить 30-50 миллиардов рублей ежемесячно.

Также правительство перенесет налоговый вычет в 20 процентов от ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для выработанных месторождений со следующего года на 2027-й. Эта отсрочка позволит сэкономить до 100 миллиардов рублей в год. Впрочем, взамен власти согласовали перевод месторождений сверхвязкой нефти в третью группу НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья), что позволяет снизить налоговую нагрузку для компаний.

Еще одним способом увеличить сборы в бюджет стало продление до конца 2026 года повышенного НДПИ на нефть. В прошлом году эта мера принесла более 200 миллиардов рублей.

Отдельно поправки с 2024 года изменят методику определения цены на нефть, на основании которой рассчитываются налоги. Теперь применяться будет максимальный из трех параметров — котировка Urals, которую рассчитывает независимое ценовое агентство Argus, среднемесячная стоимость эталонного сорта Brent минус максимальный дисконт или новый ценовой индикатор от Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Такая опция позволит сохранить уровень платежей в бюджет, даже если в реальности доходы нефтяных компаний сократятся.

По данным Минфина, в июне нефтегазовые доходы российского бюджета опустились до 526,8 миллиарда рублей, что стало минимумом с февраля. При этом выплаты по демпферу сократились на четверть по сравнению с майским уровнем, до 78,6 миллиарда рублей. На этом фоне Московская биржа столкнулась с дефицитом валюты, что привело к росту курса евро выше 100 рублей, а курса доллара — выше 93 рублей.