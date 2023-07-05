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13:32, 5 июля 2023Экономика

Доходы России от продажи нефти и газа в июне оказались ниже плана

Минфин сообщил об отставании нефтегазовых доходов в июне от плана на 30 млрд рублей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Фактический объем нефтегазовых доходов России в июне отстал от ожидаемого месячного объема на 30,347 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Ведомство ожидает, что в июле отклонение нефтегазовых доходов от плана составит 4,546 миллиарда рублей. Таким образом, на продажу валюты в ближайший месяц (с 7 июня по 4 августа) будет направлено 34,89 миллиарда рублей.

В сутки продажи юаня из Фонда национального благосостояния составят эквивалент 1,7 миллиарда рублей, что в два раза меньше, чем в текущий период.

В начале июня Минфин ожидал, что отклонение от планов по доходам в июне составит минус 44 миллиарда рублей, но по итогам месяца отставание превысило 74 миллиарда (44 миллиарда плюс 30,347 миллиарда рублей). Аналогичная ситуация сложилась в мае, где отставание от плана превысило ожидания в пять раз.

Ранее на этой неделе Минфин сообщил о росте средней цены на основной экспортный сорт российской нефти Urals на 1,94 доллара, до 55,28 доллара. Несмотря на сокращение дисконта по отношению к эталонному сорту Brent она по-прежнему торгуется значительно ниже потолка цен в 60 долларов за баррель.

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    Платон Щукин
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