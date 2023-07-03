Цены на российскую нефть подросли

Цены на российский сорт нефти Urals в июне выросли до 55,28 доллара за баррель

По итогам июня средняя цена барреля основного российского экспортного сорта нефти Urals составила 55,28 доллара. По сравнению с майским показателем зафиксирован рост на 1,94 доллара, говорится в сообщении Минфина России.

Год назад в этот же период Urals торговалась по 87,25 доллара за баррель, что в 1,58 раза выше, чем сейчас. В среднем в первом полугодии 2023 года цена составила 52,17 доллара. Такой результат возник в результате дисконта по отношению к эталонному сорту Brent, который российские компании предоставляют покупателям.

С декабря прошлого года в отношении поставок российской нефти действует потолок цен, введенный западными странами. Ограничение не запрещает экспорт сырья, но мешает продавать его по цене выше 60 долларов за баррель. С того момента средняя стоимость Urals ни разу не превысила этот показатель. В российский бюджет заложен уровень выше 70 долларов за баррель.

Относительно реальной стоимости поставок российской нефти существуют противоречивые оценки. В частности, советник президента России Максим Орешкин утверждает, что в реальности компании продают топливо дороже, чем считается, однако на сколько именно, не уточняется.

Вместе с тем нефтегазовые доходы российского бюджета по сравнению с прошлым годом сократились в два раза. На этом фоне в правительстве задумались над новыми способами пополнения казны через нефтегазовые доходы. В частности, в настоящее время рассматривается изменение формата демпферного механизма, что должно резко сократить компенсации нефтяным компаниям за продажу топлива в России по ценам ниже мировых.