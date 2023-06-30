Российским нефтяникам сократят вдвое выплаты по демпферу

«Интерфакс»: выплаты российским нефтяникам по демпферу сократятся вдвое с 1 сентября

Российское правительство согласовало изменения в налоговых выплатах для нефтяных компаний, которые вступят в силу с 1 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Ожидается, что сокращенные выплаты будут действовать в течение одного года. По данным агентства, согласованы ранее озвученные Минфином предложения, предполагавшие в расчете демпфера по бензину и дизтопливу снизить вдвое дельту между экспортной и внутренней ценой. Как ранее писал «Коммерсантъ», при вступлении в силу такого решения отрасль будет получать на 50 миллиардов рублей в месяц меньше.

Помимо этого, цена нефти в налогах будет выбираться из трех наибольших, а именно: фактической цены Urals, дисконтированной цены Brent (при этом дисконт с сентября будет снижен до 20 долларов за баррель), либо цены, которая будет установлена по методике ФАС, согласованной с Минфином. Последняя будет высчитываться с учетом средней цены нефти в российских портах — Балтики, Новороссийска и Козьмино, а также цены поставок по нефтепроводу «Дружба». По данным журналистов, в расчет пошлины на нефть введут индекс СПбМТСБ, рассчитывающийся по тем же приведенным выше показателям.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, комментируя готовящееся снижение выплат по демпферу, объяснил, что корректировка выплат в отношении производителей топлива не увеличивает нагрузку на отрасль, а только приводит их в соответствие с ситуацией в экономике. Механизм предусматривает выплаты компаниям в случае, если стоимость топлива для экспортных поставок выше, чем на внутреннем рынке, или дополнительные сборы, если за рубежом оно продается дешевле, чем внутри страны.