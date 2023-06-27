В России объяснили желание получить больше денег от нефти ситуацией в экономике

Замглавы Минфина России Сазанов объяснил снижение выплат по демпферу ситуацией в экономике

Корректировка демпферных выплат в отношении производителей топлива не увеличивает нагрузку на отрасль, а только приводит их в соответствие с ситуацией в экономике и с поставками на экспорт. Об этом в интервью «Российской газете» заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Чиновник отказался считать инициативу увеличением налоговой нагрузки, так как в новых условиях демпфер изменил смысл. «Это лишь донастройка исходя из реальной экономической ситуации в секторе нефтепереработки», — подчеркнул он

Механизм предусматривает выплаты компаниям в случае, если стоимость топлива для экспортных поставок выше, чем на внутреннем рынке, или дополнительные сборы, если за рубежом оно продается дешевле, чем внутри страны. Такое решение позволяло сделать цены для потребителей в России стабильными и не допустить возникновения дефицита.

Однако, отметил Сазанов, параметры демпфера были привязаны к западным рынкам, в первую очередь европейским, куда с февраля этого года российские компании больше не могут напрямую поставлять свои бензин и дизельное топливо. Из-за этого их реальная экспортная стоимость, то есть с учетом сложной логистики поставок и дисконтов, ниже, чем раньше.

Таким образом, для достижения равновесия правительство может уменьшить объем выплат, не снижая привлекательность поставок на внутренний рынок и не провоцируя тем самым дефицит.

По мнению замглавы Минфина, в настоящее время налоговый режим для нефтегазового сектора достаточно сбалансирован, то есть дает развиваться отрасли, в том числе в новые проекты, и обеспечивает доходы в бюджет. Тем не менее дальнейшая корректировка представляется Сазанову справедливой.

Ранее в этом месяце правительство согласовало сокращение выплат нефтяникам по демпферу с 1 сентября. Предполагается, что корректировка позволит бюджету получать дополнительно 50 миллиардов рублей в месяц. Также власти намерены изменить форму сбора налогов с экспорта нефти — ужесточить предельный дисконт для российской нефти по отношению к эталонным сортам или привязать его к сорту Dubai.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года нефтегазовые доходы бюджета сократились в два раза. На этом фоне глава Минфина России Антон Силуанов призвал к перераспределению расходов, а также перенесению трат по некоторым статьям бюджета, которые не трогали раньше, на лучшие времена.