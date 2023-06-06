Выплаты нефтяникам по демпферу захотели сократить вдвое

«Ъ»: власти могут сократить вдвое выплаты нефтяным компаниям по демпферу с 1 сентября

Правительство захотело сократить вдвое денежные выплаты нефтяным компаниям с 1 сентября, в случае принятия решения отрасль станет получать на 50 миллиардов рублей в месяц меньше. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, которые 2 июня участвовали в совещании Министерства финансов России и нефтяных компаний под руководством вице-премьера Александра Новака.

Пока ожидается, что урезанный демпфер сохранится в таком виде год, после чего его восстановят, отметило издание. По словам нескольких источников газеты, вопрос по демпферу на совещании поднял представитель Минфина, а со стороны компаний возражений не было. Изначально министерство планировало снизить выплаты по демпферу уже в июле, но тогда нефтяникам удалось получить отсрочку.

В мае нефтекомпании получили по демпферу более чем 100 миллиардов рублей.

Уже после публикации материала «Коммерсанту» сообщили в Минфине, что вопрос, в том числе сокращения демпфера на 50 процентов с 1 сентября, пока обсуждается.

Ключевые разногласия связаны с планами ведомства сократить максимальный дисконт Urals к Brent для расчета налогов до 20 долларов за баррель. С апреля он был снижен с 34 долларов до 25 долларов в июле. В мае реальный дисконт, по данным Минфина, составлял 22 доллара за баррель. В Минэнерго и нефтяной отрасли считают, что дальнейшее сокращение дисконта необязательно.

В декабре западные страны ввели потолок цен для российской нефти на уровне в 60 долларов за баррель. Учитывая текущую цену Brent, средняя цена продаж Urals с сегодняшним дисконтом укладывается в пределы потолка. А если дисконт сократить до 20 долларов, цена Brent вырастет, что может вызвать сложности с отгрузками.

Ранее эксперты заявляли, что планы Минфина о сокращении выплат нефтеперерабатывающим заводам в рамках демпферного механизма в два раза могут привести к увеличению оптовых цен. Основным последствием этого может стать существенное снижение прибыли у автозаправочных станций.