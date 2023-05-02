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07:59, 2 мая 2023Экономика

Названо следствие планов правительства снизить прибыль производителей бензина

«Ъ»: планы правительства по сокращению выплат НПЗ могут привести к росту оптовых цен
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Планы Министерства финансов России о сокращении выплат нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в рамках демпферного механизма в два раза приведут, скорее всего, к увеличению оптовых цен. Об этом со ссылкой на оценки экспертов пишет «Коммерсантъ».

Основным следствием того, что одновременно правительство хочет удерживать рост розничных цен на топливо в рамках инфляции, станет существенное снижение прибыли у автозаправочных станций (АЗС). Из-за этого, считают источники издания, вскоре властям придется решать проблему в ручном режиме.

Демпферный механизм был введен для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Когда стоимость экспорта растет выше индикативной цены, НПЗ получают компенсации за продажи внутри страны дешевого бензина и дизельного топлива, а когда падает ниже, напротив, отдают в бюджет дополнительный доход на внутреннем рынке.

Первым о намерении изменить механизм на прошлой неделе сообщил Bloomberg. Источники агентства рассказали, что Минфин хочет повысить индикативную цену, что даст бюджету дополнительные средства. В ведомстве опровергли обсуждение этого вопроса, но спустя несколько дней министр финансов Антон Силуанов заявил о планах ввести для выплат коэффициент 0,5. По его оценке, корректировка позволит сэкономить до 30 миллиардов рублей в месяц.

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По планам министерства, новый формат расчетов должен вступить в силу в июле. При этом в апреле выплаты по демпферу уже были урезаны через корректировку, ограничивающую дисконт российского экспортного сорта нефти Urals к Brent. На этом фоне стоимость АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевая бирже за месяц выросла на девять процентов, до 50 тысяч рублей и 55,8 тысячи рублей за тонну.

Борис Синицын из «Ренессанс капитала» указал, что рост оптовых цен на топливо при требовании не повышать розничные приведет к падению рентабельности АЗС. Судя по всему, о решении этой проблемы в правительстве пока не думают. Напротив, Силуанов, анонсируя изменения, объяснил, что прибыль нефтепереработчиков в настоящее время резко выросла за счет выплат, так что в новых условиях они смогут безболезненно обойтись без повышения оптовых цен.

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Платон Щукин
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