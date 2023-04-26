Bloomberg узнал о новом способе экономии на заводах в России

Bloomberg: правительство России обсуждает серьезное снижение субсидий для НПЗ

Правительство России может пойти на существенный пересмотр программы субсидий для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в рамках демпферного механизма, который обернется значительным снижением выплат. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями проекта, пишет Bloomberg.

Изменения рассматривают в качестве одного из способов экономии бюджета, который по итогам первого квартала был сведен с дефицитом 2,4 триллиона рублей при годовом плане 2,9 триллиона. В то же время один из собеседников издания указал, что решение пока не принято, а пресс-служба Минфина опровергла обсуждение такого вопроса.

Как утверждается в материале, суть предложения заключается в увеличении индикативной цены на бензин и дизельное топливо в полтора раза. Смысл параметра в том, что бюджет компенсирует НПЗ разницу между экспортной и индикативной ценой или, напротив, получает дополнительный доход, если разница становится отрицательной.

С помощью такого механизма российские власти избегают существенных колебаний цены на топливо на внутреннем рынке. При этом, говорит источник агентства, допускать рост стоимости бензина и дизеля правительство по-прежнему не планирует, поэтому средства возьмут напрямую из прибыли НПЗ, на потребителя их не переложат.

По данным Минфина, на которые ссылается издание, 2022 году правительство выплатило нефтяникам в рамках демпферного механизма 2,17 триллиона рублей, в первом квартале этого года — 253 миллиарда.

Ранее Bloomberg усомнился в реальности сокращения добычи нефти в России, о котором заявляют власти. Согласно отчетам портовых агентов и данным отслеживания танкеров, объемы отгрузки из российских портов увеличиваются, а темпы нефтепереработки остаются выше, чем год назад. При этом в стране нет крупных мощностей по хранению сырья, так объяснить данные расходованием запасов невозможно.