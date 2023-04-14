Силуанов пообещал исполнить все бюджетные планы России

Глава Минфина Силуанов: низкая цена нефти не помешает исполнению бюджетных планов России

Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что низкая цена нефти не помешает исполнению всех бюджетных планов России. Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, в ведомстве знают, как обеспечить все планы финансовыми ресурсами.

Говоря об ожидании новых расходных статей из-за того, что цена нефти марки Urals в марте составила 47,85 доллара за баррель, Силуанов пообещал, что все расходные обязательства будут выполнены в полном объеме.

«Это будет сделано», — сказал глава Минфина.

Ранее Силуанов рассказал, что российским властям в 2022 году удалось сохранить доверие к финансовой системе, стабилизировать инфляцию и курс рубля. По словам министра, сохранились занятость и рабочие места, а доходы населения показали положительную динамику. Чиновник заверил, что нормализация бюджетной политики произойдет к 2025 году, а дефицит бюджета в 2023-м удержится на уровне двух процентов от ВВП, или 2,9 триллиона рублей.