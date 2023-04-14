Глава Минфина Силуанов заявил о стабилизации курса рубля в 2022 году

Российским властям в 2022 году удалось сохранить доверие к финансовой системе, стабилизировать инфляцию и курс рубля. Об этом на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По словам главы Минфина, сохранились занятость и рабочие места, а доходы населения показали положительную динамику. Чиновник заверил, что нормализация бюджетной политики произойдет к 2025 году, а дефицит бюджета в 2023-м удержится на уровне двух процентов от ВВП, или 2,9 триллиона рублей.

По состоянию на конец ноября прошлого года курс доллара находился на уровне 60 рублей, а евро — 63 рублей. К такому состоянию рубль пришел весной 2022 года, когда на фоне ограничений по движению капитала, введенных Центробанком, и роста цен на энергоносители российская валюта укрепилась до многолетних максимумов.

С декабря, когда вступили в силу западные санкции на поставки нефть (эмбарго Евросоюза и потолок цен), доллар и евро подорожали на треть. Последнее резкое повышение произошло на неделе с 3 по 7 апреля. Доллар поднимался выше 83 рублей, а евро — выше 91 рубля.

По оценкам Силуанова, причиной такой динамики российской валюты стало существенное снижение нефтегазовых доходов в первом квартале года. При этом министр уверен, что скоро ситуация изменится, потому что цены на энергоресурсы в мире стали расти.

По состоянию на середину дня 14 апреля доллар торгуется на уровне 81,5 рубля, а евро — 90 рублей. К концу года Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в районе 76,5 рубля.