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14:35, 14 апреля 2023Экономика

Дан прогноз по курсу рубля

Минэкономразвития повысило оценку среднего курса доллара на 2023 год до 76,5 рубля

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Минэкономразвития дало прогноз по перспективам курса рубля. По оценкам министерства, в 2023 году среднегодовой курс доллара повысится до 76,5 рубля. При этом, уточнил глава ведомства Максим Решетников, прогнозируется плавное ослабление курса рубля в последующие годы. Его слова приводит РИА Новости.

«С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год оцениваем на уровне 76,5 рублей за доллар», — прокомментировал он. В сентябрьской версии прогноза динамика среднегодового курса доллара выглядела так: 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.

Ранее замглавы Минфина Владимир Колычев говорил, что сейчас российская валюта слабее справедливого уровня, но такие отклонения нормальны при плавающем курсе. Со своей стороны ЦБ объяснил ослабление российской валюты снижением экспорта и падением цен на нефть. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, экспорт сокращался в стоимостном выражении, а рост цен на нефть, наблюдаемый в последнее время, скажется на курсе рубля «в следующие периоды».

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Платон Щукин
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