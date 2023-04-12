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11:40, 12 апреля 2023Экономика

Набиуллина объяснила причины ослабления рубля

Глава ЦБ Набиуллина связала ослабление рубля со снижением экспорта и ценами на нефть

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Текущее ослабление российской валюты связано со снижением экспорта и падением цен на нефть. Об этом, выступая в Государственной думе, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит агентство «Прайм».

Она объяснила, что экспорт сокращался в стоимостном выражении, а рост цен на нефть, наблюдаемый в последнее время, скажется на курсе рубля «в следующие периоды». Глава ЦБ уточнила, что сейчас экспортеры продают валютную выручку, полученную в то время, когда цена нефти была достаточно низкой.

Набиуллина отметила также довольно быстрое восстановление импорта. Это стало причиной снижения с рекордных значений прошлого года сальдо торгового счета — разницы между экспортом и импортом, что тоже повлияло на курс рубля.

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Глава Центробанка пояснила, что попытки управлять курсом могут приводить к резким девальвациям и финансовым кризисам. Она сообщила, что ЦБ выступает за более стабильный валютный рынок, но не за административное определение курса. Такое управление может разобщить курс с экономическими реалиями, и не соответствовать интересам экспортеров и импортеров, добавила она.

Ранее Набиуллина рассказала о причинах текущих низких значений годовой инфляции в России. В марте она опустилась ниже четырех процентов, при этом в апреле снижение, вероятно, продолжится, это объясняется низкими месячными темпами роста цен летом и осенью 2022 года.

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Влада Горячева
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