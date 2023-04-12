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10:14, 12 апреля 2023Экономика

Глава ЦБ объяснила снижение инфляции в России

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что инфляция в марте опустилась ниже 4%

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Годовая инфляция в России в марте опустилась ниже 4 процентов, при этом в апреле снижение, вероятно, продолжится, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

При этом Набиуллина объяснила, что текущие низкие значения годовой инфляции объясняются низкими месячными темпами роста цен летом и осенью 2022 года. На данный момент темпы роста цен также остаются умеренными, но все же превышают те, что наблюдались во второй половине прошлого года.

Накануне президент страны Владимир Путин заявил, что по состоянию на 3 апреля инфляция в России снизилась до 3,3 процента. Он отметил, что впервые за долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центробанка.

Зимой в ЦБ предупреждали, что в весенние месяцы инфляция опустится ниже 4 процентов, однако обращали внимание, что это произойдет исключительно из-за эффекта высокой базы. «Это (снижение) будет отражать лишь выход из расчета годовой инфляции высоких значений на пике взлета цен в марте-апреле прошлого года, а не текущую инфляционную картину», — объясняла Набиуллина в феврале.

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Софья Ермакова
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