Глава ЦБ оценила уровень инфляции в январе

Глава ЦБ Набиуллина оценила инфляцию в январе как самую высокую с апреля 2022 года

Инфляция в России в январе, скорее всего, была самой высокой с апреля 2022 года, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов. Такую предварительную оценку дала председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Ее цитирует РИА Новости.

Она уточнила, что полных данных о темпах роста цен за январь пока нет — выводы Банка России основываются на недельных данных. По словам Набиуллиной, несмотря на постепенное ускорение инфляции, в ближайшие месяцы ЦБ ожидает значительного падения показателя годовой инфляции из-за эффекта высокой базы прошлого года.