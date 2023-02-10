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15:30, 10 февраля 2023Экономика

Глава ЦБ оценила уровень инфляции в январе

Глава ЦБ Набиуллина оценила инфляцию в январе как самую высокую с апреля 2022 года

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Инфляция в России в январе, скорее всего, была самой высокой с апреля 2022 года, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов. Такую предварительную оценку дала председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Ее цитирует РИА Новости.

Она уточнила, что полных данных о темпах роста цен за январь пока нет — выводы Банка России основываются на недельных данных. По словам Набиуллиной, несмотря на постепенное ускорение инфляции, в ближайшие месяцы ЦБ ожидает значительного падения показателя годовой инфляции из-за эффекта высокой базы прошлого года.

Софья Ермакова
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