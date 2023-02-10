Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

По итогам заседания совета директоров Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, сообщил регулятор.

В пресс-релизе Банк России отметил, что нынешние темпы роста цен увеличиваются, при этом оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса сохраняются на повышенном уровне, но снизились. Притом регулятор видит признаки восстановления потребительской активности, а проинфляционные риски усиливаются за счет ускорения исполнения бюджетных расходов, ухудшения условий внешней торговли и состояния рынка труда.

По оценке на 6 февраля, годовая инфляция достигла 11,8 процента, что чуть ниже 11,9 процента в декабре 2022 года. Возрастание инфляционного давления происходит за счет волатильных компонентов (таких как цены на овощи), а также ослабления национальной валюты в конце прошлого года. «В то же время в части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными», — говорится в сообщении Центробанка.

Уже в ближайшие месяцы, как ожидает Банк России, показатель годовой инфляции опустится — временно — ниже целевых 4 процентов, что обеспечит эффект высокой базы прошлого года. Притом устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений. В базовом сценарии текущая денежно-кредитная политика предполагает, что в 2023 году инфляция будет находиться в диапазоне 5-7 процентов, в 2024 вернется к 4 процентом и останется на этом уровне.

Регулятор отметил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом динамики роста цен, процессов структурой трансформации экономики, а также на основании оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Если проинфляционные риски возрастут, ЦБ может изучить возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Текущий уровень ключевой ставки держится с сентября 2022 года, когда она была понижена на 50 базисных пунктов. 7 февраля Bloomberg писало, что кабмин оказывает давление на ЦБ для снижения ставки с текущей отметки, однако пресс-секретарь главы правительства назвал подобные публикации вбросом и спекуляцией.