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17:40, 7 февраля 2023Экономика

Правительство захотело добиться от ЦБ снижения ключевой ставки

Bloomberg: правительство России добивается от ЦБ снижения ключевой ставки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство России оказывает давление на Центробанк (ЦБ), склоняя его к более оптимистичным экономическим прогнозам, и призывает дать рынку сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики накануне заседания ЦБ 10 февраля. Об этом стало известно Bloomberg.

По информации источников агентства, чиновники хотят добиться от регулятора более явного намека о потенциальном снижении ключевой ставки в конце года. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее коллеги не готовы пойти на такой шаг, поскольку видят в понижении показателя риски ускорения инфляции. На заседании регулятор, наоборот, хочет подчеркнуть, что в текущих условиях снижение ключевой ставки маловероятно.

При этом в ЦБ могут улучшить прогнозы относительно перспектив российской экономики. Как отмечают источники, власти положительно оценивают такой шаг, поскольку это будет свидетельствовать о курсе регулятора на смягчение денежно-кредитной политики. Ранее высокопоставленные чиновники критиковали ЦБ за излишне пессимистичные прогнозы и неправильное управление рыночными ожиданиями.

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В октябре 2022 года Банк России прогнозировал, что для достижения целевого уровня по инфляции ключевая ставка в 2023 году должна находиться в диапазоне 6,5-8,5 процента годовых. Это значит, что сейчас регулятор может прибегнуть как к повышению, так и к понижению текущего показателя в 7,5 процента, однако эксперты ожидают, что на грядущем заседании ЦБ объявит о сохранении уровня.

В конце декабря директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявлял, что, несмотря на трудности в составлении прогнозов, регулятор в любом случае не видит «возможности положительных темпов роста экономики» в 2023 году. По его словам, ВВП страны, скорее всего, упадет, хотя возможен разворот в середине года или в третьем квартале.

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Мария Грушко
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