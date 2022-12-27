В Центробанке не увидели возможностей для роста экономики в 2023 году

Глава департамента ЦБ Тремасов не увидел возможностей для роста экономики в 2023 году

Центробанк России в феврале представит обновленный экономический прогноз, в котором сузит коридор возможного спада ВВП страны в 2023 году после оценки новых обстоятельств, в том числе вступления в силу последних санкций в отношении нефтегазовой отрасли. Об этом в интервью YouTube-каналу Bitkogan рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Он напомнил, что в октябре диапазон был необычно широкий — 1-4 процента, что связано с высокой неопределенностью. На тот момент было не очень понятно, в каком виде введут ограничения, как отреагирует отрасль в плане объемов добычи, переработки и экспорта, какие объемы выпадут и выпадут ли вообще.

В настоящий момент ситуация по-прежнему выглядит сложной для прогнозов, но в любом случае ЦБ не видит «возможности положительных темпов роста экономики в следующем году». По словам Тремасова, ВВП страны, скорее всего, упадет, хотя возможен разворот в середине года или в третьем квартале.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2022 года ВВП России упадет на 2,5 процента. При этом он подчеркнул, что никаких настораживающих элементов в экономике нет. По его мнению, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем многие страны G20.

Между тем заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин не исключает, что регулятору придется пойти на повышение ключевой ставки, чтобы удержать инфляцию в 2023 году. По его словам, такие действия предпримут, если позитивный сценарий реализовать не удастся.