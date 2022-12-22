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18:51, 22 декабря 2022Экономика

Путин заявил об отсутствии настораживающих элементов в экономике России

Президент России Путин заявил об отсутствии настораживающих элементов в экономике страны
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии настораживающих элементов в экономике страны. Трансляцию пресс-конференции главы государства ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и экономическую катастрофу, ничего подобного не происходит.

«Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах "двадцатки", причем уверенно демонстрирует», — отметил он, уточнив, что речь идет об основных макроэкономических показателях, это касается и объема ВВП.

Российский лидер признал, что идеальных ситуаций не существует, однако страна прошла 2022 год уверенно.

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Варвара Кошечкина
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