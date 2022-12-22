Путин подвел итоги уходящего года

Президент Путин об итогах 2022 года: Россия прошла этот год уверенно

Идеальных ситуаций не существует, однако Россия прошла 2022 год уверенно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.

«Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальные ситуации только в планах, на бумаге. Всегда хочется чего-то большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», — сказал глава государства.

22 декабря Путин провел в Кремле заседание Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях. По словам близкого к администрации главы государства источника «Ведомостей», это можно считать завершающим «политический» 2022 год крупным мероприятием, которое посетил глава государства.

Ранее президент России во время заседания Госсовета рассказал об отмене традиционного «полупраздничного» обеда в Кремле в этом году. Он также выразил надежду, что участники Госсовета «поймут все правильно».