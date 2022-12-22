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18:23, 22 декабря 2022Россия

Путин рассказал об отмене праздничного обеда в Кремле

Президент России Путин сообщил об отмене традиционного праздничного обеда в Кремле

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во время заседания Государственного совета по молодежной политике рассказал об отмене традиционного «полупраздничного» обеда в Кремле в этом году. Трансляция мероприятия велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства выразил надежду, что участники Госсовета «поймут все правильно».

«По традиции мы встречались на полупраздничном-полурабочем обеде в конце года, но я думаю, вы поймете все правильно — в этом году мы этого делать не будем. Но тем не менее я всех вас хочу поблагодарить за работу в течение года», — сообщил собравшимся Путин.

Ранее сообщалось, что Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию в 2022 году. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер огласит послание в следующем году, добавив, что консультаций на этот счет с Конституционным судом у Путина не было.

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Марк Леонов
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