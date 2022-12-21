Президент России Путин огласит послание Федеральному собранию в следующем году

Президент России Владимир Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию в 2022 году, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«До Нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание. Сейчас уже по времени график идет очень напряженный», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что российский лидер огласит послание в следующем году, добавив, что консультаций на этот счет с Конституционным судом у Путина не было. Пресс-секретарь отметил, что и ранее были случаи, когда оглашение послания сдвигалось на следующий год.

Ранее собеседник «Коммерсанта» в администрации президента рассказал, что Путин в 2022 году не выступит с посланием Федеральному собранию из-за спецоперации. При этом «предподготовка» к мероприятию велась, но масштабной работы над текстом послания в администрации президента не было.

14 декабря в Кремле допустили, что послание парламенту может состояться в 2023 году. Песков тогда также исключил послание главы государства парламенту в письменной форме, подчеркнув, что такого не бывает.