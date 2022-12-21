Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 21 декабря 2022Россия

Путин огласит послание Федеральному собранию в следующем году

Президент России Путин огласит послание Федеральному собранию в следующем году

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию в 2022 году, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«До Нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание. Сейчас уже по времени график идет очень напряженный», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что российский лидер огласит послание в следующем году, добавив, что консультаций на этот счет с Конституционным судом у Путина не было. Пресс-секретарь отметил, что и ранее были случаи, когда оглашение послания сдвигалось на следующий год.

Ранее собеседник «Коммерсанта» в администрации президента рассказал, что Путин в 2022 году не выступит с посланием Федеральному собранию из-за спецоперации. При этом «предподготовка» к мероприятию велась, но масштабной работы над текстом послания в администрации президента не было.

14 декабря в Кремле допустили, что послание парламенту может состояться в 2023 году. Песков тогда также исключил послание главы государства парламенту в письменной форме, подчеркнув, что такого не бывает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль анонсировал важное и объемное выступление Путина
Названа причина смерти гитариста группы «Танцы минус» Антона Хабибулина
Раскрыта цена нового кроссовера «Москвич 3»
Врач назвал неожиданные свойства красной икры
В Кремле заявили о принятии Минобороны всех мер для улучшения ситуации в ДНР
Состояние Илона Маска рухнуло до минимума более чем за два года
Дуэйн Джонсон не вернется к роли Черного Адама в новых проектах DC
Россиянам назвали лучшую иностранную валюту для хранения сбережений
Финский министр заявил о недопустимости возвращения России в мировой спорт
Путин огласит послание Федеральному собранию в следующем году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.