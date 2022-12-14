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13:15, 14 декабря 2022Россия

Кремль допустил проведение послания Путина Федеральному собранию в 2023 году

Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию состоится в следующем году

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться уже в следующем году. Это допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Что касается сообщений о том, что [послание] возможно в следующем году, — безусловно, возможно. Это истина достаточно очевидная», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также исключил послание главы государства парламенту в письменной форме, подчеркнув, что такого не бывает.

Кремль пока официально не озвучил дату послания главы государства парламенту. Как ранее сообщал Песков, об этом дополнительно проинформируют журналистов.

При этом источник РИА Новости называл 27 сентября возможной датой послания, впоследствии в Кремле это опровергли. Собеседник ТАСС в парламенте счел, что послание Путина может состояться уже в следующем году, подчеркнув, что оно должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания.

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Анастасия Шейкина
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