В Центробанке допустили новое повышение ставки

Зампред ЦБ России Заботкин допустил повышение ключевой ставки для борьбы с инфляцией

Центробанк России может повысить ключевую ставку в следующем году, если такая мера понадобится для обуздания инфляции и доведение ее до уровня в четыре процента в 2024 году. Об этом в интервью РБК заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

По его словам, пока говорить об ужесточении денежно-кредитной политики рано, но вопрос вернется в повестку дня в случае реализации проинфляционных рисков. Их регулятор перечислил в отчете по итогам декабрьского заседания совета директоров.

Заботкин напомнил, что в России сохраняются значительные логистические ограничения, из-за западных санкций затруднен импорт, сильнее ожиданий растет бюджетный дефицит. В последние недели и внешнеэкономическая конъюнктура стала менее благоприятной. Все это в совокупности дает возможности для роста цен выше ожидаемого. Однако если ситуация будет развиваться в позитивном ключе, заметил Заботкин, то повышать ставку будет не нужно.

В последний раз регулятор понизил ставку в сентябре, с тех пор она дважды сохранялась на уровне 7,5 процента. В декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что в начале года инфляция может значительно сократиться, но это окажется временным явлением, поэтому снижать ставку рано.

Под внешнеэкономической конъюнктурой Заботкин подразумевает введение эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолок цен на них. С 5 декабря, когда оба санкционных ограничения вступили в силу, российский рубль заметно ослаб к доллару и евро.

При этом Центробанк и Минфин расходятся в причинах тенденции. Глава финансового ведомства Антон Силуанов утверждает, что ограничения на экспорт нефти ни при чем, влияние оказывает растущий импорт. В то же время Заботкин прямо связывает курс с объемом и ценой поставок углеводородов.

Ранее более десяти бизнес-ассоциаций обратились к помощнику президента России Максиму Орешкину с просьбой повлиять на ЦБ и добиться снижения поставки. По их мнению, текущая политика «крайне негативно» сказывается на развитии всей экономики, а в особенности — реального сектора.