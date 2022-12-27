Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:08, 27 декабря 2022Экономика

В Центробанке допустили новое повышение ставки

Зампред ЦБ России Заботкин допустил повышение ключевой ставки для борьбы с инфляцией

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Центробанк России может повысить ключевую ставку в следующем году, если такая мера понадобится для обуздания инфляции и доведение ее до уровня в четыре процента в 2024 году. Об этом в интервью РБК заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

По его словам, пока говорить об ужесточении денежно-кредитной политики рано, но вопрос вернется в повестку дня в случае реализации проинфляционных рисков. Их регулятор перечислил в отчете по итогам декабрьского заседания совета директоров.

Заботкин напомнил, что в России сохраняются значительные логистические ограничения, из-за западных санкций затруднен импорт, сильнее ожиданий растет бюджетный дефицит. В последние недели и внешнеэкономическая конъюнктура стала менее благоприятной. Все это в совокупности дает возможности для роста цен выше ожидаемого. Однако если ситуация будет развиваться в позитивном ключе, заметил Заботкин, то повышать ставку будет не нужно.

В последний раз регулятор понизил ставку в сентябре, с тех пор она дважды сохранялась на уровне 7,5 процента. В декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что в начале года инфляция может значительно сократиться, но это окажется временным явлением, поэтому снижать ставку рано.

Котировки RUIRYY от TradingView

Под внешнеэкономической конъюнктурой Заботкин подразумевает введение эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолок цен на них. С 5 декабря, когда оба санкционных ограничения вступили в силу, российский рубль заметно ослаб к доллару и евро.

При этом Центробанк и Минфин расходятся в причинах тенденции. Глава финансового ведомства Антон Силуанов утверждает, что ограничения на экспорт нефти ни при чем, влияние оказывает растущий импорт. В то же время Заботкин прямо связывает курс с объемом и ценой поставок углеводородов.

Ранее более десяти бизнес-ассоциаций обратились к помощнику президента России Максиму Орешкину с просьбой повлиять на ЦБ и добиться снижения поставки. По их мнению, текущая политика «крайне негативно» сказывается на развитии всей экономики, а в особенности — реального сектора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Лавров уличил США в желании уничтожить Россию
Стало известно о спорах республиканцев в США из-за помощи Украине
В Санкт-Петербурге годовалая девочка умерла из-за батарейки
Преподаватель подрался с российским студентом из-за мата и попал на видео
Туристы нашли способ вернуться домой вопреки отмене рейсов и прославились в сети
Москвичей предупредили о сильном снегопаде
ЕС запретил давать российским компаниям советы по санкциям
В Центробанке допустили новое повышение ставки
Президент Чехии разъяснил прежнюю позицию о хороших отношениях с Россией
38-летняя модель показала тело в бикини и возмутила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.