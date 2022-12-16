Набиуллина пообещала снижение инфляции

Глава ЦБ Набиуллина: годовая инфляция в России продолжит замедляться

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина пообещала, что в ближайшие месяцы годовая инфляция в стране будет замедляться. Об этом она сказала во время пресс-конференции после очередного заседания совета директоров регулятора, ее слова приводит ТАСС.

Глава ЦБ подчеркнула, что рост цен продолжит замедляться. Она не исключила, что весной 2023-го инфляция может опуститься ниже целевых четырех процентов. При этом годовая инфляция в России по состоянию на 12 декабря ускорилась до 12,7 процента. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7 процентов в 2023 году и вернется к четырем процентам в 2024 году.

Сейчас в Центробанке видят риски для российской экономики. Регулятор считает, что объявленное российским правительством дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году. В то же время это будет оказывать на нее проинфляционное давление.

На заседании 16 декабря, ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Смягчение денежно-кредитной политики остановлено в конце октября, когда после шести снижений ключевой ставки подряд ЦБ оставил параметр без изменений.