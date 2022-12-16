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14:47, 16 декабря 2022Экономика

ЦБ рассказал о риске для российской экономики

ЦБ: увеличенный дефицит бюджета создаст проинфляционные риски для российской экономики

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) объявил о потенциальном риске для российской экономики на фоне увеличенного дефицита бюджета. Об этом регулятор рассказал по итогам заседания совета директоров, на котором было решено сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента, уточняет «Интерфакс».

В ЦБ подчеркнули, что объявленное российскими властями дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году. В то же время это будет оказывать на нее проинфляционное давление. Центробанк указал, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к целевым показателям в четыре процента.

В начале декабря глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дефицит российского бюджета в 2022 году составит около двух процентов ВВП. Министр уточнил, что использование средств Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита планируется минимизировать.

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Платон Щукин
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