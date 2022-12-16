Центробанк России сохранил ключевую ставку

Центробанк заявил о решении сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

По итогам заседания совета директоров Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Смягчение денежно-кредитной политики остановлено в конце октября, когда после шести снижений ключевой ставки подряд ЦБ оставил параметр без изменений.

В регуляторе указали, что за полтора месяца инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на прежнем уровне, однако проинфляционные риски выросли и преобладают на дезинфляционными. Эти обстоятельства связаны с ростом проблем на рынке труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.

Дальнейшие решения по ставке регулятор намерен принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и с учетом рисков со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков.

В рамках текущего прогноза ЦБ проводимая денежно-кредитная политика позволит снизить годовую инфляцию в 2023 году до уровня 5-7 процентов, а в 2024-м — до уровня 4 процентов.

Такое решение Банка России предсказывали большинство экспертов. Они отмечали, что пауза в изменении параметра необходима для лучшей оценки новых обстоятельств. В том числе речь идет о пересмотре в сторону ухудшения прогноза дефицита бюджета 2022 года, а также вступлении в силу санкций против экспорта российской нефти.

Накануне заседания ЦБ более десяти российских бизнес-ассоциаций обратились к помощнику президента России Максиму Орешкину через депутата Госдумы, первого замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олега Нилова. Они попросили каким-нибудь образом повлиять на регулятор, чтобы тот продолжил снижение ставки. По оценкам предпринимателей, нынешняя денежно-кредитная политика «крайне негативно» сказывается на развитии экономики, а в особенности — реального сектора и в первую очередь обрабатывающей промышленности.