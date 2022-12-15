Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:27, 15 декабря 2022Экономика

Депутаты и бизнесмены попросили помощника Путина повлиять на ЦБ

Депутаты и бизнесмены попросили помощника Путина добиться снижения ставки ЦБ
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Накануне последнего в 2022 году заседания Центробанка, на котором будет принято решение о ключевой ставке, более десяти бизнес-ассоциаций написали обращение к помощнику президента России Максиму Орешкину. Об этом со ссылкой на документ сообщает Telegram-канал РВНП.

Инициаторы письма призывают Кремль повлиять на руководство регулятора, чтобы тот изменил подход к определению уровня ставки и начал ее снижение до 4 процентов. В настоящее время показатель составляет 7,5 процента. Обращение передано через первого замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олега Нилова.

В документе указывается, что политика ЦБ «крайне негативно» сказывается на развитии всей экономики, а в особенности — реального сектора и в первую очередь обрабатывающей промышленности. С учетом банковских ставок стоимость кредитов для промышленников находится на уровне 15-20 процентов, что в 3-4 раза выше уровня средней рентабельности.

В связи с этим, отмечают авторы обращения, большинство субъектов промышленности не могут привлечь кредиты даже для пополнения оборотных средств. У ряда предприятий объем платежей по кредитам уже превышает сумму вложений в развитие.

При этом, подчеркивают бизнесмены, ЦБ действует так, словно инфляция носит монетарный характер, хотя основная ее причина — слабая и неразвитая отечественная промышленность и высокая себестоимость производства. В результате через борьбу с ростом цен регулятор провоцирует рост издержек, что только ухудшает состояние экономики.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа вводит потолок цен на российскую нефть. Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
Европа вводит потолок цен на российскую нефть.Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
2 декабря 2022

Бизнес-ассоциации попросили администрацию президента рекомендовать Центробанку продолжить снижение ключевой ставки и определять ее уровень исходя из динамики экономического развития, а не роста цен. Также они хотели бы, чтобы регулятор проводил перед заседанием совета директоров консультации с представителями профильных комитетов Госдумы, Совета Федерации, правительства и ведущими деловыми организациями и отраслевыми ассоциациями.

В ходе последнего заседания, состоявшегося 28 октября, Центробанк сохранил ставку на уровне 7,5 процента и предупредил, что курс смягчения денежно-кредитной политики завершен. В регуляторе отметили, что инфляционные ожидания растут, а последствия санкций будут усиливаться.

Котировки RUIRYY от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Генштаб Украины высказался о новогоднем перемирии
Азербайджанская экоактивистка «выпустила» в небо мертвого голубя
Бывшего тренера «Спартака» захотели видеть во главе сборной Португалии
Доктор Мясников раскритиковал массовое тестирование на грипп
Банк Англии принял радикальные меры для борьбы с инфляцией
Суд снова продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Нолан назвал самый сложный проект в своей карьере
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Невзорова
Назван возможный срок реализации проекта газового хаба в Турции
Разгадана древняя грамматическая загадка трактовки санскрита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.