Депутаты и бизнесмены попросили помощника Путина повлиять на ЦБ

Депутаты и бизнесмены попросили помощника Путина добиться снижения ставки ЦБ

Накануне последнего в 2022 году заседания Центробанка, на котором будет принято решение о ключевой ставке, более десяти бизнес-ассоциаций написали обращение к помощнику президента России Максиму Орешкину. Об этом со ссылкой на документ сообщает Telegram-канал РВНП.

Инициаторы письма призывают Кремль повлиять на руководство регулятора, чтобы тот изменил подход к определению уровня ставки и начал ее снижение до 4 процентов. В настоящее время показатель составляет 7,5 процента. Обращение передано через первого замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олега Нилова.

В документе указывается, что политика ЦБ «крайне негативно» сказывается на развитии всей экономики, а в особенности — реального сектора и в первую очередь обрабатывающей промышленности. С учетом банковских ставок стоимость кредитов для промышленников находится на уровне 15-20 процентов, что в 3-4 раза выше уровня средней рентабельности.

В связи с этим, отмечают авторы обращения, большинство субъектов промышленности не могут привлечь кредиты даже для пополнения оборотных средств. У ряда предприятий объем платежей по кредитам уже превышает сумму вложений в развитие.

При этом, подчеркивают бизнесмены, ЦБ действует так, словно инфляция носит монетарный характер, хотя основная ее причина — слабая и неразвитая отечественная промышленность и высокая себестоимость производства. В результате через борьбу с ростом цен регулятор провоцирует рост издержек, что только ухудшает состояние экономики.

Бизнес-ассоциации попросили администрацию президента рекомендовать Центробанку продолжить снижение ключевой ставки и определять ее уровень исходя из динамики экономического развития, а не роста цен. Также они хотели бы, чтобы регулятор проводил перед заседанием совета директоров консультации с представителями профильных комитетов Госдумы, Совета Федерации, правительства и ведущими деловыми организациями и отраслевыми ассоциациями.

В ходе последнего заседания, состоявшегося 28 октября, Центробанк сохранил ставку на уровне 7,5 процента и предупредил, что курс смягчения денежно-кредитной политики завершен. В регуляторе отметили, что инфляционные ожидания растут, а последствия санкций будут усиливаться.